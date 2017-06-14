Кількість постраждалих під час пожежі в багатоповерхівці Лондона зросла до 74 осіб

Кількість постраждалих в результаті пожежі в багатоповерхівці на заході Лондона на даний момент становить щонайменше 74 людини, всі вони доставлені в лікарні, 20 з них потребують інтенсивної терапії. Про це повідомляє Reuters.

"В результаті великої пожежі, що сталася в середу в лондонській висотці, понад 70 осіб були госпіталізовані, 20 з них потребують інтенсивної терапії", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, в поліції Лондона поки підтверджують смерть шістьох людей в результаті пожежі в багатоповерхівці. Очевидці повідомляли про 10 загиблих.

Передбачається, що в момент загоряння в 120 квартирах 24-поверхового будинку Grenfell Tower перебували до 600 осіб. Поки невідомо, скільком людям вдалося самостійно вибратися з палаючого будинку.