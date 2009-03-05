Міноборони Росії ухвалило посилити Чорноморський флот

Міноборони Росії провело детальний аналіз підсумків південноосетинського конфлікту в серпні 2008 р. і ухвалило вжити заходів щодо посилення контингенту військ у південному регіоні та Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив начальник озброєнь Збройних сил РФ, заступник міністра оборони, генерал армії Володимир Поповкін.

До першочергових заходів в цьому напрямі він відніс прискорену модернізацію реактивних систем залпового вогню, що є на озброєнні, розробку нових засобів розвідки тактичної ланки та збільшення об`єму їх закупівель.

У частині авіаційної техніки передбачається прискорене завершення модернізації літаків МіГ-29, Су-25, вертольота Мі-28Н та ув`язка їх в єдине інформаційно-кероване поле. Також передбачається додаткова закупівля літаків МіГ-29, Су-27СМ, Су-30МК2, вертольотів К-52, Мі-28Н, Мі-24М, Мі-8МТВ5 з необхідними засобами наземного обслуговування. Крім того, планується обладнати всі літальні апарати засобами радіоелектронної протидії. У сфері протиповітряної оборони передбачається закупівля зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С", а також доопрацювання наявних зенітних керованих ракет.

Для Військово-морського флоту заплановані: завершення робіт над дизельним підводним човном типу "Лада" з гідроакустичним комплексом, модернізація дизельних підводних човнів типу "Варшав`янка", прискорене створення великого десантного корабля нового проекту і берегового рухомого ракетного комплексу типу "Балл-У". Також передбачається завершення комплектування дивізіонів берегового ракетного комплексу "Бастіон" і закупівля необхідної кількості боєкомплектів протикорабельних крилатих ракет і вертольотів радіолокаційного дозору.

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