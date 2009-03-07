Москва будує відносини з Україною за принципом реваншу, вважає директор російського Інституту енергетичної політики Володимир МІЛОВ.

В інтерв`ю УНІАН він сказав: «На жаль, політика Росії щодо України досі не заснована на повному фактичному визнанні українського державного суверенітету. Наші керівники приховано вважають Україну «територією свого впливу».

«Недавно один мій колега, іноземний дипломат, навів дуже гарну аналогію: політики в Лондоні де-факто визнали незалежність Ірландії лише через три чверті століття після її визнання де-юре. На жаль, і Росія (не тільки ПУТІН, а російська політична еліта загалом) поводяться щодо України так, ніби це не повністю суверенна країна. Це погано», - додав В.МІЛОВ.

Він переконаний, що основною метою російської зовнішньої політики останніми роками є не вибудовування рівноправних відносин на принципах стратегічного партнерства, а спроба тими чи іншими способами встановити контроль над тим, що відбувається в Україні.

На думку В.МІЛОВА, найяскравіше це виявилося під час президентських виборів 2004 року, коли Росія відверто зробила ставку на кандидата, яки їй подобався, втручалася у внутрішні справи України, щоб привести «свого» кандидата до влади, і в результаті зіпсувала відносини з великою частиною української еліти. Крім того, історія з тими виборами та Помаранчевою революцією, в якій імперська політика Росії зазнала поразки, залишила серйозний відбиток на подальших відносинах, додав він.

Також В.МІЛОВ наголосив, що замість того, щоб зробити урок з цієї ситуації та почати сприймати Україну як рівного партнера, Москва побудувала відносини на принципах реваншу – спробах помсти, дискредитації політичної системи, яка склалася в Україні після Помаранчевої революції.

«З газового конфлікту видно, що російська влада, як і раніше, намагається впливати на внутрішню політику України. Це неправильно. Нам треба змінювати вектор політики щодо України. Потрібно усвідомити, що Україна – це суверенна держава, яка провадитиме самостійну політику, виходячи з власних інтересів. І в наших інтересах - досягнення довгострокових стратегічних домовленостей з цією країною через переговори та компроміси», - вважає російський експерт.

Він переконаний, що будь-які спроби впливати на те, хто буде в Україні Президентом чи прем`єром, на ухвалення рішень в Україні, її зовнішню політику – усе це Росії потрібно припинити та перейти на відносини, засновані на рівноправності.

«Поки цього не станеться, у нас постійно виникатимуть проблеми», - зазначив В.МІЛОВ.