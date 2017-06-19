Мер Лондона заявив, що пожежа у багатоповерхівці стала наслідком років недбалості

Потужна пожежа у лондонській багатоповерхівці стала наслідком "років недбалості" - у цьому переконаний мер Лондона Садік Хан, повідомляє ТСН з посиланням на BBC.

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Він додав, що вважає пожежу загальнонаціональним лихом, і що зараз потрібне реагування на державному рівні.

Хан також заявив, що біди можна було уникнути, оскільки проблема накопичувалася тривалий час.

Мер припустив, що висотні багатоповерхівки 1960-70-х років погано захищені від пожеж, тому можливо варто озвучити питання про їх знесення.

В рамках кримінальної справи буде вивчено, чи були порушені будівельні норми і правила під час нещодавнього ремонту Grenfell Tower.

Пожежа в 24-поверховому будинку Гренфелл-тауер у районі Північний Кенсінгтон почалася в ніч на 14 червня. Влада заявляє, що на початок пожежі в будівлі могли перебувати до 600 осіб.

Будівля Гренфелл-тауер була побудовано в 1978 році, в ній близько 200 квартир. Мешканці, які врятувалися, кажуть, що в будинку не працювала пожежна сигналізація. Також відзначається, що в британських висотках не встановлюються системи для гасіння пожеж.

Причина займання залишається невстановленою. Серед версій, що з'явилися в ЗМІ: дефект електропроводки, вибух газу і займання холодильника в одній із квартир. Низка експертів вважають, що пожежу могла посилити обшивка будівлі, в якій міститься цинк.