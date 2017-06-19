У Франції сталася пожежа на АЕС "Боже"

У центрально-східній частині Франції на даху ядерного реактора на АЕС "Бюже" виникла пожежа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на ядерний регулятор країни ASN (незалежне агентство з атомної енергетики).

Як повідомляє ASN, пожежа виникла на 5 ядерному реакторі заводу, який експлуатується оператором EDF (Electricite de France) та знаходиться в 35 км від міста Ліон. Оператор EDF повідомив, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

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У своєму Twitter Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN) поінформував, що датчики не зафіксували збільшення випромінювання.