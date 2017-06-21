Пакистан почне будувати загорожу на кордоні з Афганістаном

Пакистан заявив, що найближчим часом почне зводити загорожу вздовж свого неспокійного кордону з сусіднім Афганістаном для зміцнення безпеки. Ця заява Ісламабада викликала засудження в Кабулі, передає Радіо Свобода.

Як заявила армія Пакистану, перші фази будівництва загорожі будуть здійснені в регіонах Баджур, Могманд і Хайбер. Влада Пакистану вважає ці райони особливо небезпечними з огляду на можливість перетину кордону групами войовничих бойовиків.

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Крім того, на кордоні будуть збудовані нові прикордонні пости й воєнізовані укріплення, щоб поліпшити обороноздатність і спостереження на кордоні, повідомили в Ісламабаді.

Влада Афганістану виступила різко проти. Представник прес-служби Міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш заявив, що Пакистан «не має права» будувати на кордоні з Афганістаном загорожу чи інші споруди. Він попередив Ісламабад про неуточнені дії Кабула у відповідь.

Раніше Пакистан уже намагався зводити інженерні запобіжні споруди на кордоні з Афганістаном, і щоразу це призводило до прикордонних сутичок.

Дві країни мають спільний кордон завдовжки понад 2400 кілометрів, прокладений уздовж так званої «лінії Дюранда», названої за іменем британського дипломата, який визначив її наприкінці 19-го століття. Кабул, на відміну від Ісламабада і практично всієї решти світу, досі не визнає цієї лінії кордону.