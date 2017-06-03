У Кабулі на похоронах сина відомого політика прогриміли вибухи, загинули 18 людей

В результаті трьох вибухів в афганській столиці Кабулі загинули 18 осіб.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на афганський телеканал ToloNews, вибухи пролунали один за одним під час похоронної церемонії, яка проходила в суботу, 3 червня.

За інформацією каналу, який посилається на представників влади, тип вибухових пристроїв поки що не встановлено.

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Вибухи сталися в районі кладовища в районі Хаїр-Хана під час похорону Мохаммада Салема Ізідьяра - сина відомого політика Мохаммада Алама Ізідьяра - депутата, який представляє інтереси провінції Панджшер у верхній палаті афганського парламенту.

Рух «Талібан» не взяв на себе відповідальність за організацію цих вибухів, поширивши відповідну заяву через мережу мікроблогів Twitter. Як заявила афганська влада, вибух влаштували терористи-смертники.

Мохаммада Салема Ізідьяра було вбито напередодні, 2 червня, в результаті сутички поліції з демонстрантами, які протестували проти дій афганських сил безпеки і президента Ашрафа Гані, які не зуміли запобігти терористичній атаці в дипломатичному кварталі Кабула. Поліцейські почали стріляти в натовп протестувальників, було вбито не менш як семеро осіб, 15 поранено.

Раніше, 31 травня, в результаті вибуху замінованої автоцистерни біля будівлі посольства ФРН загинули близько 90 осіб, не менш як 460 дістали поранення. Крім того, згоріли близько 30 автомобілів, вибито шибки в магазинах і будівлях у радіусі 1 км від центру вибуху.