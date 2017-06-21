Зустріти найдовший день року біля Стоунхенджа прийшли 13 тисяч осіб (фоторепортаж)

Зустріти найдовший день року біля Стоунхенджа у Великобританії прийшли близько 13 тис. чоловік, повідомляє «Бі-бі-сі».

В районі знаменитої мегалітичної споруди в графстві Уілтшир сонце встало в 4.52 за місцевим часом.

Через недавні теракти у Лондоні та Манчестері заходи безпеки біля пам'ятника були посилені. Територію патрулювали озброєні поліцейські.

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До Стоунхенджу, наприклад, не пускали відвідувачів з домашніми тваринами, спальними мішками, устаткуванням для барбекю. Під забороною були польоти безпілотників.

Як розповіли в поліції Уїлтшира, захід пройшов мирно, було зроблено сім арештів, в основному пов'язаних із забороненими препаратами.

Раніше повідомлялося, що більше п'яти тисяч «язичників» і «друїдів» спостерігали за зимовим сонцестоянням біля Стоунхенджа.