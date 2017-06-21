Контртерористичне управління ООН очолив представник РФ Воронков

Головою Контртерористичного управління ООН призначено представника Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні Володимира Воронкова.

Як повідомляє Центр новин ООН, сьогодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив Воронкова своїм заступником, який очолить Контртерористичне управління.

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До складу цього управління перейдуть 38 відділів і структур ООН, що займаються тематикою тероризму.

Глава ООН зазначив, що при Воронкові постійне представництво Росії ініціювало кілька успішних проектів, у тому числі у сфері боротьби з тероризмом, які здійснювалися Управлінням ООН з наркотиків і злочинності.

Воронков був членом Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і главою російської делегації на сесіях Комісій з наркотиків, а також щодо запобігання злочинності та кримінального правосуддя.

Раніше Гутерріш заявляв, що боротьба з тероризмом і запобігання войовничому екстремізму належить до найважливіших пріоритетів ООН в її зусиллях щодо протистояння загрозам миру та безпеки. Він сподівається, що нинішня реформа структури контртерористичної системи ООН сприятиме нарощуванню зусиль із запобігання конфліктам, зміцнення миру і розвитку.

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з постановою Генасамблеї, при ООН буде створено Управління по боротьбі з тероризмом. Оперативний бюджет нового управління на 2017 рік складе $15 млн.