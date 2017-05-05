МАГАТЕ висловило занепокоєння успіхами КНДР в ядерній сфері

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з великою стурбованістю стежить за реалізацією атомної програми КНДР. Про це повідомив глава агентства Юкія Амано в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, пише DW.

"У нас є підстави вважати, що атомна програма просувається саме так, як стверджує КНДР", - сказав Амано.

Північна Корея ще в 2009 році видворила з країни інспекторів МАГАТЕ, однак експерти агентства спостерігають за діями Пхеньяна за допомогою фотознімків, зроблених із супутників.

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"Усе вказує на те, що Північна Корея домагається прогресу, і це викликає у нас занепокоєння", - заявив Амано.

Він підкреслив, що пов'язані з цим ризики несуть загрозу безпеці і за межами регіону.

Нагадаємо, у США Палата представників схвалила законопроект про посилення санкцій проти КНДР.