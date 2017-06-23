Німецька розвідка кілька років вела стеження за держструктурами США - Spiegel

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) протягом кількох років ввела стеження за урядовими органами США, повідомляє Spiegel з посиланням на документи розвідслужби, передає РБК.

За даними видання, за період з 1998 по 2006 рік німецька розвідка направила 4 тис. запитів на дозвіл проведення збору інформації за державними і приватними структурами в США.

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Стеження велося за телефонними номерами, факсами та обліковими записами електронної пошти, які належать Білого дому, Держдепартаменту і Міністерства фінансів США, об'єктам ВПС США, Корпусу морської піхоти і Розвідуправлінню американського міноборони. Крім того, стеження велося також за компанією Lockheed Martin, Національним космічним агентством США (NASA), правозахисною організацією Human Rights Watch і кількома американськими університетами.

Документи, що потрапили в редакцію, також доводять існування таємного антитерористичного альянсу між Німеччиною, США та Францією під назвою Camolin, зазначає Spiegel.

За даними видання, Німеччина в зазначений період також стежила за більш ніж 100 представництвами іноземних держав та об'єднань у США, зокрема — за Лігою арабських держав і Міжнародним валютним фондом.

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Spiegel зазначає, що редакції не відомо, чи є ці дозвільні ордери на прослуховування чинними. Виданню також невідомо, яку саме інформацію вдалося за цей час зібрати німецькій розвідці.

Зазначається, що отримані редакцією дані можуть пояснити стриману реакцію Берліна на повідомлення про стеження Агентства національної безпеки США за канцлером Німеччини Ангелою Меркель, німецькими політиками і громадянами, які з'являлися кілька років тому на WikiLeaks і в результаті викриття колишнього співробітника АНБ Еварда Сноудена.