"Музика, спека і багато випивки": в Гластонбері відкрився найбільший у світі фестиваль (фоторепортаж)

Фестиваль Glastonbury дуже популярний серед любителів музики - сюди з'їжджаються тисячі людей з різних країн світу, вони живуть у наметах, слухають виступи улюблених виконавців, розважаються і відпочивають. Найчастіше приїжджають сюди лише заради веселої тусовки - не знаючи і половини імен музикантів, які виступають на фестивалі.

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Цього року - традиційно - в перший день Glastonbury-2017 привітав гостей і засновник фестивалю - фермер Майкл Івіс, який володіє землею, на якому і проходить все дійство. Майкл Івіс викликав справжній фурор - всі хотіли зробити з ним селфі потиснути руку і поспілкуватися.

Фото з фестивалю Glastonbury завжди дуже яскраве - тут немає дрес-кодів і в червневу спеку гості Glastonbury оголюються до межі, дівчата скидають одяг і ведуть себе дуже розкуто. Ми зібрали найбільш ефектні фото гостей Glastonbury-2017.

Додамо, Glastonbury проводиться з 70-х років минулого століття.