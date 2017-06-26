У Колумбії затонуло судно із 150 пасажирами на борту (відео)

Прогулянкове 4-палубне судно, на борту якого перебували понад 150 туристів, затонуло на водосховищі Пеноль, що розташоване в північно-західній частині Колумбії. Про це повідомляє BBC.

На місці події проводиться рятувальна операція, в якій також бере участь вертоліт Військово-повітряних сил країни.

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За словами місцевих чиновників, врятовані пасажири направлені до лікарні міста Гуатапе.

Директор госпіталю в Гуатапе Едуардо Рівера підтвердив Associated Press загибель трьох осіб. Близько 30 людей вважаються зниклими безвісти.

Пасажири, які вижили під час аварії розповіли місцевим ЗМІ, що судно El Almirante було перевантажено, і ні у кого з пасажирів не було рятувальних жилетів, передає AP.