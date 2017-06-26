Президент Румунії схвалив кандидатуру нового прем’єра
Уряд екс-прем'єра Соріна Гриндяну протримався при владі всього півроку.
Президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив кандидатуру колишнього міністра економіки Міхая Тудосе на посаду прем’єр-міністра. Раніше у понеділок його кандидатуру запропонували представники правлячої коаліції соціал-демократів, пише Радіо Свобода.
Нагадаємо, 21 червня парламент Румунії проголосував за вотум недовіри уряду Соріна Гриндяну.
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Соціал-демократ Сорін Гриндяну обіймав посаду прем’єра з січня 2017 року.
Представники коаліції звинуватили його у затягуванні термінів реалізації економічних реформ. Але Гриндяну відмовився подати у відставку, заявивши, що голова СДП Лівіу Драґня хоче посісти прем’єрське крісло.
Раніше Драґня не зміг зайняти пост прем’єра, оскільки у квітні 2016 його засудили до двох років позбавлення волі умовно за підтасовку голосів на референдумі у 2012 році.