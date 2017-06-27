Аграмунта повністю позбавили повноважень, голосування за відставку очікується в жовтні - Ар'єв
За словами голови української делегації у ПАРЄ, з моменту реєстрації клопотання про імпічмент президента асамблеї, він не зможе очолювати засідання ні Бюро, ні асамблеї, ні проводити зустрічі.
Чинний президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт повністю позбавлений своїх повноважень, голосування за його відставку очікується в жовтні на осінній сесії ПАРЄ.
Про це зі Страсбургу в ефірі телеканалу "112-Україна" повідомив народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка», голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.
"Ми зараз говоримо про те, щоби розпочинати процедуру імпічменту діючого президента асамблеї Педро Аграмунта. Відповідно до регламенту, треба зібрати підписи, потім зареєструвати і потім після розгляду в регламентному комітеті виносити на голосування, де має бути в залі присутньо не менше третини від зареєстрованих членів асамблеї - це 105 людей, і дві третини має бути від голосів. Тобто, це близько 70 членів асамблеї мають проголосувати", - заявив Ар'єв.
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"Оскільки багато хто, наприклад британська делегація, німецька делегація, вони від'їжджають, то очевидно в наступні дні буде тільки зареєстрована motion (пропозиція, клопотання - УНІАН), будуть збиратися підписи, а розгляд безпосередньо по суті відставки у залі буде вже у жовтні на осінній сесії", - сказав Ар’єв.
"Тим не менш, ми передбачили такий момент і завдяки моїй поправці, яку я ще минулого разу провів на комітеті, коли доповідь готувалася... тепер, з моменту того, як буде зареєстроване клопотання про імпічмент президента асамблеї, він не зможе очолювати засідання ні Бюро, ні Асамблеї, ні зустрічатися з кимось не буде взагалі, тобто він повністю фактично позбавлений своїх прав", - наголосив Ар’єв.