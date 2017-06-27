Аграмунта повністю позбавили повноважень, голосування за відставку очікується в жовтні - Ар'єв

Чинний президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт повністю позбавлений своїх повноважень, голосування за його відставку очікується в жовтні на осінній сесії ПАРЄ.

Про це зі Страсбургу в ефірі телеканалу "112-Україна" повідомив народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка», голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Ми зараз говоримо про те, щоби розпочинати процедуру імпічменту діючого президента асамблеї Педро Аграмунта. Відповідно до регламенту, треба зібрати підписи, потім зареєструвати і потім після розгляду в регламентному комітеті виносити на голосування, де має бути в залі присутньо не менше третини від зареєстрованих членів асамблеї - це 105 людей, і дві третини має бути від голосів. Тобто, це близько 70 членів асамблеї мають проголосувати", - заявив Ар'єв.

Читайте такожГеращенко про зміни до регламенту ПАРЄ: Аграмунт і Кремль отримали чудового ляпаса

"Оскільки багато хто, наприклад британська делегація, німецька делегація, вони від'їжджають, то очевидно в наступні дні буде тільки зареєстрована motion (пропозиція, клопотання - УНІАН), будуть збиратися підписи, а розгляд безпосередньо по суті відставки у залі буде вже у жовтні на осінній сесії", - сказав Ар’єв.

"Тим не менш, ми передбачили такий момент і завдяки моїй поправці, яку я ще минулого разу провів на комітеті, коли доповідь готувалася... тепер, з моменту того, як буде зареєстроване клопотання про імпічмент президента асамблеї, він не зможе очолювати засідання ні Бюро, ні Асамблеї, ні зустрічатися з кимось не буде взагалі, тобто він повністю фактично позбавлений своїх прав", - наголосив Ар’єв.