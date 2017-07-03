У США потяг з 250 пасажирами зійшов з рейок

02:51, 03 липня 2017
Світ
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На місце пригоди прибули представники влади, у тому числі місцевий шериф, який заявив, що немає повідомлень про серйозні травми.

Жоден з вагонів не впав у воду / фото cnn.com

Поїзд компанії Amtrak у американському штаті Вашингтон зійшов з рейок.

Як повідомляє CNN, інцидент трапився біля поля для гольфу Chambers Bay в університеті Плейс.

На місце пригоди прибули представники влади, у тому числі місцевий шериф, який заявив, що немає повідомлень про серйозні травми.

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Відділення пожежної охорони регіону повідомило, що на борту поїзда "Амтрак" перебувало 250 пасажирів, чотири вагони зійшли з рейок.

Жоден з вагонів не впав у воду, зазначає телеканал.

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Теги: #потяг зійшов з рейок#аварії у США