У США потяг з 250 пасажирами зійшов з рейок
02:51, 03 липня 2017Світ
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На місце пригоди прибули представники влади, у тому числі місцевий шериф, який заявив, що немає повідомлень про серйозні травми.
Жоден з вагонів не впав у воду / фото cnn.com
Поїзд компанії Amtrak у американському штаті Вашингтон зійшов з рейок.
Як повідомляє CNN, інцидент трапився біля поля для гольфу Chambers Bay в університеті Плейс.
На місце пригоди прибули представники влади, у тому числі місцевий шериф, який заявив, що немає повідомлень про серйозні травми.
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Відділення пожежної охорони регіону повідомило, що на борту поїзда "Амтрак" перебувало 250 пасажирів, чотири вагони зійшли з рейок.
Жоден з вагонів не впав у воду, зазначає телеканал.
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