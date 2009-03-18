У Чехії коаліція відкликала з парламенту угоду з США щодо ПРО
08:54, 18 березня 2009Світ
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Не вистачає голосів
|Мірек ТОПОЛАНЕК
Урядова коаліція відкликала документ з парламенту, заявивши, що поки у неї не вистачає голосів на його підтримку.
Прем`єр-міністр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК повідомив, що процес ратифікації угоди може поновитися після саміту НАТО в квітні і переговорів з адміністрацією нового Президента США Барака ОБАМИ.
Як відомо, плани США розмістити в Чехії і Польщі об`єкти протиракетної оборони викликали велике незадоволення Росії.
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