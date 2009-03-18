У Чехії коаліція відкликала з парламенту угоду з США щодо ПРО

У парламенті Чехії відклали розгляд питання про ратифікацію угоди з США щодо розміщення на території країни елементів американської протиракетної оборони, передає радіо «Свобода».

Урядова коаліція відкликала документ з парламенту, заявивши, що поки у неї не вистачає голосів на його підтримку.

Прем`єр-міністр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК повідомив, що процес ратифікації угоди може поновитися після саміту НАТО в квітні і переговорів з адміністрацією нового Президента США Барака ОБАМИ.

Як відомо, плани США розмістити в Чехії і Польщі об`єкти протиракетної оборони викликали велике незадоволення Росії.