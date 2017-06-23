Влада КНДР заявила, що стала "найбільшою жертвою" смерті американського студента

Влада КНДР відкинула звинувачення у катуванні американського студента, який загинув, повернувшись до США. Північнокорейська влада через державне Центральне новинне агентство КНДР 23 червня заявила, що Пхеньян став «найбільшою жертвою» смерті Отто Вормбієра, передає Радіо Свобода.

Пхеньян стверджує, що зі студентом поводилися "відповідно до міжнародних правил", і вважає необгрунтованими скарги батьків студента на жахливе поводження з їхнім сином. Повідомлення КНДР стало першою офіційною реакцією на його смерть.

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22-річний Вормбієр, якого Північна Корея повернула додому у стані коми, помер у себе вдома у штаті Огайо 19 червня.

Його затримали під час відвідин Пхеньяна у складі тургрупи, звинувативши в намаганні вкрасти пропагандистський плакат із закритого для відвідувачів службового приміщення готелю, і засудили до 15 років каторжних робіт. Такий вирок у США назвали несумірним із оголошеним порушенням. По більш ніж 17 місяцях в ув’язненні Вормбієра врешті повернули 13 червня до США – у стані коми.

Сім'я Вормбієра відмовилася від розтину. За словами коронера, був проведений тільки зовнішній огляд тіла. У заяві йдеться, що "в даний момент не було зроблено ніяких висновків про причини смерті".

Батьки Вормбієра заявили, що він піддався "жахливому болісному поводженню".

Північна Корея стверджує, що Вормбієра заразився ботулізмом - рідкісним захворюванням, яке викликає параліч - незабаром після судового процесу в березні 2016 року. Йому дали снодійне, і з тих пір він не виходив з коми.

Однак команда лікарів, яка лікувала Отто в Цинциннаті, заявила, що у молодої людини не було ніяких ознак ботулізму.

На їхню думку, він постраждав від "важкої неврологічної травми" невідомого походження. Ця травма призвела до великої втрати мозкової тканини. Вормбієра міг відкрити очі, однак ні на що не реагував.

Президент США Дональд Трамп назвав смерть Отто Вормбієра "ганебною", засудивши "жорстокий режим".

Перед цим американський сенатор Боб Коркер закликав Вашингтон розглянути можливість заборонити громадянам США відвідувати Північну Корею з огляду на небезпеку, яка на них там чекає.