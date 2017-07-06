"Дідусь техно і саундреку до "Футурами": помер один із засновників електронної музики

У Парижі помер французький композитор П'єр Анрі.

Музикант помер в госпіталі Сен-Жозеф після нетривалої хвороби. Причина смерті не уточнюється. Композиторові було 89 років, повідомляє Le Monde.

П'єр Анрі - представник конкретної музики, а пізніше електронної музики. Його твір «Симфонія для однієї людини», написана у 1950 році у співпраці з іншим композитором, П'єром Шеффером, вважається одним з перших творів даного напрямку.

Анрі написав музику до кількох балетів трупи Моріса Бежара, таким як «Орфей», «Подорож» (За «Тібетською книгою мертвих»), «Варіації для дверей і подиху» і «Ніжинський, клоун Божий».

Він також працював над фонограмами до кінофільмів, театральних та радіовистав, інсталяцій сучасних художників. Його композиція Psyché Rock лягла в основу теми до мультсеріалу «Футурама».

Конкретна музика — напрям авангардної музики XX століття, яке передбачає обробку і мікшування семплів, отриманих з навколишнього шуму, переважно природного походження. Через використання технічного обладнання для запису композицій течія вважається піджанром електронної музики.