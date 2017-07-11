У Міссісіпі розбився військовий літак, загинули 16 осіб

Кількість загиблих в результаті краху військового літака c-130 в американському штаті Міссісіпі зросла до 16 осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника МНС, передає РБК.

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Фотографії з місця аварії опублікував кореспондент телеканалу WLBT 3.

Раніше Missisipi News повідомляло про 4 загиблих в результаті аварії. Військовий літак C-130 летів з Мемфісу, слідчі вважали, що на борту судна було вісім чоловік. За даними поліції, літак вибухнув у повітрі ще до падіння.

Інформацію про падіння військового літака також підтвердила прес-служба Корпусу морської піхоти США.