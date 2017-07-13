Вирок Дадаєву: за вбивство Нємцова кілеру дали 20 років колонії
11:37, 13 липня 2017Світ
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Прокуратура просила для кілера Заура Дадаєва довічного ув'язнення.
Заур Дадаєв / REUTERS
Московський окружний військовий суд у четвер засудив кілера Заура Дадаєва до 20 років позбавлення волі за вбивство політика Бориса Нємцова, передає "РИА Новости".
Прокуратура просила про довічне ув'язнення.
"Призначити Дадаеву покарання у вигляді 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і штраф 100 тисяч рублів", — оголосив вирок суддя Юрій Житніков.
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Також суд позбавив Дадаєва звання лейтенанта і Ордену Мужності.
Вирок заснований на вердикті присяжних, які визнали Дадаєва винним і не заслуговує поблажливості.
Оголошення термінів іншим фігурантам триває.
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