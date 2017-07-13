Вирок Дадаєву: за вбивство Нємцова кілеру дали 20 років колонії

Московський окружний військовий суд у четвер засудив кілера Заура Дадаєва до 20 років позбавлення волі за вбивство політика Бориса Нємцова, передає "РИА Новости".

Прокуратура просила про довічне ув'язнення.

"Призначити Дадаеву покарання у вигляді 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і штраф 100 тисяч рублів", — оголосив вирок суддя Юрій Житніков.

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Також суд позбавив Дадаєва звання лейтенанта і Ордену Мужності.

Вирок заснований на вердикті присяжних, які визнали Дадаєва винним і не заслуговує поблажливості.

Оголошення термінів іншим фігурантам триває.