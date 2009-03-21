США визначилися з кандидатурою нового генсека НАТО

США, за неофіційними даними, підтримали кандидатуру прем`єр-міністра Данії Андерса Фога Расмуссена як претендента на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це сьогодні повідомили джерела в НАТО і адміністрації президента США, передає Reuters. Прес-секретар данського прем`єр-міністра відмовився коментувати появу такої інформації.

Повідомляється, що офіційно позиція Вашингтона буде озвучена на черговому саміті НАТО, який пройде 3-4 квітня 2009 р.

Кандидатуру Расмуссена вже підтримали Велика Британія, Німеччина і Франція, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Серед інших кандидатів називалися міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і міністр оборони Канади Пітер Маккей. Повноваження чинного генсека НАТО - голландця Яапа де Хооп Схеффера - закінчуються 31 липня 2009 р.