Погроми в Афінах: анархісти побили вітрини магазинів у центрі грецької столиці

18:47, 18 липня 2017
Світ
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Протестувальники також розгромили два банкомати.

Протестувальники розгромили входи магазинів по всій довжині вулиці Ерму / фото ekathimerini.com

У Греції самопроголошені анархісти розгромили фасади більш ніж 40 магазинів на вулиці Ерму в центральних Афінах. Це сталося після того, як 29-річній учасниці руху відмовили в апеляції на звинувачення у тероризмі, пише газета Ekathimerini.

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Повідомляється, що протестувальники розгромили входи магазинів по всій довжині вулиці, а також два банкомати. Перед цим вони влаштували демонстрацію на солідарність з арештованою.

Поліція ненадовго затримала 14 осіб.

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Теги: #Афіни#анархісти в афінах