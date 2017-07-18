Погроми в Афінах: анархісти побили вітрини магазинів у центрі грецької столиці
18:47, 18 липня 2017Світ
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Протестувальники також розгромили два банкомати.
Протестувальники розгромили входи магазинів по всій довжині вулиці Ерму / фото ekathimerini.com
У Греції самопроголошені анархісти розгромили фасади більш ніж 40 магазинів на вулиці Ерму в центральних Афінах. Це сталося після того, як 29-річній учасниці руху відмовили в апеляції на звинувачення у тероризмі, пише газета Ekathimerini.
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Повідомляється, що протестувальники розгромили входи магазинів по всій довжині вулиці, а також два банкомати. Перед цим вони влаштували демонстрацію на солідарність з арештованою.
Поліція ненадовго затримала 14 осіб.
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