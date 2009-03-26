Пентагону запропонували розмістити авіабазу в Польщі

Високопоставлений представник ВПС США в Пентагоні підполковник Кріс Сейдж порадив американському керівництву й НАТО винищувачі F-16, розташовані на авіабазі Aviano в Італії, перемістити на територію Польщі, повідомляє Stars and Stripes. Раніше Сейдж оприлюднив в журналі Air and Space Power статтю з обгрунтуванням цього рішення. Він пояснив, що стаття підготовлена ним більше року тому під час навчання в коледжі як наукова робота.

Сэйдж, зокрема, наводить ряд аргументів, чому американській армії було б вигідніше розмістити авіабазу винищувачів F-16 не на території Італії, а в Польщі. Зокрема, на його думку, таким чином бойова авіація США буде ближчою до республік колишнього СРСР.

Польські закони також мають менше обмежень щодо використання повітряного простору порівняно з італійськими, а на території цієї країни у американських пілотів буде більше можливостей вдосконалювати свої навички. Окрім цього, поляки купують аналогічні американські винищувачі, відтак будуть можливі спільні тренування.

Водночас, на території Польщі немає авіабаз, які б відповідали стандартам ВПС США, тому доведеться вкласти сотні мільйонів доларів в будівництво такого об`єкту (в цілому ж реалізація проекту, за підрахунками автора, обійдеться приблизно в мільярд доларів). Окрім цього, проти розміщення авіабази безперечно буде Росія.

Згода самої Польщі на це також поки не одержана. Але в епіграфі до своєї статті підполковник цитує польського президента Леха Качинського: "Польща, ймовірно, є найбільш проамериканським співтовариством в Європі".

Офіційної відповіді Пентагону й американського керівництва на пропозиції Сейджа, як уточнює видання, ще не одержано. Крім цього, на думку деяких ЗМІ, пропозиція підполковника захистити Грузію з території польської авіабази видається сумнівною, оскільки відстань до неї буде приблизно такою ж.

Лента.ру