Вранці в Кабулі вибухнуло авто зі смертником: понад 10 цивільних загинуло

В понеділок, 24 липня, у західному районі афганської столиці Кабулі на автомобілі підірвався смертник, в результаті чого загинуло щонайменше 12 людей.

Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press з посиланням на представника афганського уряду. Ще 10 людей отримали поранення, всі померлі та поранені були цивільними, додав він.

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За словами очевидців, що метою смертника був мікроавтобус. Поки невідомо, чи перебував хтось у мікроавтобусі.

На місці інциденту зараз перебувають представники правоохоронних органів.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.