Країни Балтії і Норвегія теж почали будівництво стіни на кордоні з РФ – журналіст

Естонія оголосила про початок будівництва захисної стіни на кордоні з РФ. Стіна буде мати довжину 108 км, і представляти собою паркан висотою у 2,5 м, контрольною лінією в 8 м, на заболочених ділянках будуть встановлені тільки прикордонні стовпи, на Чудському озері буде встановлено 600 прикордонних буїв. Забір оснащений сигналізацією, відеокамерами і контролюватися безпілотниками, верхня частина огорожі посилена колючим дротом.

Про це у Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Вартість бюджету обладнання стіни в 108 км – 71 мільйон євро, бюджет одного кілометра таким чином близько 650 тисяч євро. Латвія одночасно будує стіну протяжністю 92 км. Перша черга стіни – 24 км. Висота – 2,7 м. Бюджет встановлення стіни – 30 тисяч євро за кілометр.

Литва – до кінця 2017 року буде встановлено паркан-сітку довжиною 44,6 км, надалі – паркан закриє весь кордон у 145 км. Висота – 2 м. Бюджет встановлення стіни – 26 тисяч євро за кілометр.

Норвегія приступила до встановлення захисної стіни на 200 км кордоні з РФ. Висота огорожі – 3,5 м.

Вартість бюджету США на будівництво стіни на кордоні з Мексикою протяжністю в 3000 км складе не менше 25 мільярдів доларів.

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В України межа з РФ в тому числі по Донбасу – близько 2 000 км. Це означає, що за максимальними розцінками Естонії аналогічний проект обійшовся б нам приблизно в 40 мільярдів гривень. За розцінками Латвії близько 1,8 мільярда гривень. За 2015-2017 роки було облаштовано на кордоні з РФ 273 км протитранспортні рови, 47 км контрольно-слідових смуг, 83 км загороджувального паркану, 153 км рокадних доріг. На ці цілі витрачено 400 мільйонів гривень.

Розрахункова вартість одного кілометра українського паркану становить близько 42 тис євро.

На обладнаних ділянках кордону незаконні перетини кордону повністю припинилися.

У цьому році на будівництво стіни буде скеровано 200 мільйонів гривень. При поточному фінансуванні спорудження паркану уздовж всього російсько-українського кордону займе приблизно 20 років».