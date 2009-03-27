Росія через кризу може вивести війська в Чечні

Влада Чечні передала до Національного антитерористичного комітету офіційну пропозицію завершити контртерористичну операцію в Чеченській республіці.

Таку інформацію підтвердив журналістам спікер Державної думи РФ Борис ГРИЗЛОВ, передає кореспондент УНІАН.

За словами спікера Держдуми, ситуація в республіці налагоджується, тому питання про завершення контртерористичної операції поставити вже можна.

Він додав, що нинішня масштабна присутність федеральних сил у Чечні вимагає великих фінансових витрат, що достатньо проблематично в умовах кризи.

Разом із тим, у КПРФ висловлюються проти припинення режиму контртерористичної операції через фінансову кризу.

“Ухвалювати рішення, посилаючись на світову фінансову кризу і зайві витрати з продовження операції, я вважаю невірним”, - сказав віце-спікер Державної думи РФ Іван МЕЛЬНИКОВ.

“На безпеці людей економити не можна. Й іноді краще перестрахуватися, ніж недодивитися. Адже саме в соціально-економічній ситуації, що погіршується, можуть знову активізуватися нездорові сили", - заявив він.

Вперше заяву про швидке завершення контртерористичної операції в Чечні зробив учора президент цієї республіки Рамзан КАДИРОВ після закінчення виїзного засідання комітету Держдуми РФ з безпеки в Грозному. "Ми маємо достовірну інформацію про те, що з 31 березня відповідні федеральні відомства приймуть нормативний акт, що знімає всі обмеження відносно Чечні", - сказав він.

Р.КАДИРОВ заявив, що офіційне завершення контртерористичної операції не приведе до ускладнення ситуації в республіці, а всю відповідальність за ситуацію в регіоні готове взяти на себе чеченське МВС.

Указ про створення об`єднаного угруповання військ і сил (ОУВС) на Північному Кавказі з включенням до його складу формувань усіх силових міністерств і відомств, а також про підготовку контртерористичної операції на території Чеченської республіки був підписаний Президентом РФ Борисом Єльциним 23 вересня 1999 року.