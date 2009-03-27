Сомалійські пірати захопили одразу два танкери

Біля берегів Сомалі пірати захопили грецький і норвезький танкери.

Як повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на морське відомство Європейського Союзу, нападам піратів в різних районах Аденської затоки піддалися грецький і норвезький танкери.

На борту грецького судна - 19 членів екіпажу, на борту норвезького - 27.

Один з членів екіпажу грецького танкера, захопленого піратами Сомалі напередодні, є громадянином Росії, повідомляє РІА «Новости».

На захопленому танкері Nipayia знаходиться 19 осіб команди, з них 18 філіппінців, один росіянин.

Екіпаж норвезького танкера Bow Asir складається з 27 чоловік, зокрема громадян Польщі, Росії, Литви і Філіппін. Відомостей про потерпілих немає.

Як повідомляє Норвезька асоціація судновласників, судно прямувало до Кенії і було захоплене за 900 кілометрів на північний захід від узбережжя Сомалі.

Аденська затока - одне з найнебезпечніших для мореплавства місць. Минулого року тут було скоєно 40% усіх піратських нападів в світі.