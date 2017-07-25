Два уряди в Лівії домовилися про перемир'я

Глава уряду національної згоди Лівії Фаїз Сарадж і командувач Лівійської національної армії фельдмаршал Халіфа Хафтар на переговорах в Парижі домовилися про перемир'я, повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

Переговори з представниками протиборчих сторін провів президент Франції Еммануель Макрон. «Відповідно до міжлівійської політичної угоди і міжнародних договорів, для захисту території і суверенітету Лівії ми зобов'язуємося припинити вогонь і утриматися від будь-якого застосування збройних сил за винятком випадків боротьби з тероризмом», — йдеться в комюніке.

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Після повалення і вбивства засновника Лівійської Джамахірії полковника Муаммара Каддафі 2011 року в Лівії єдине керівництво так і не було сформовано. В даний час в країні діють два уряди: на сході в місті Тобрук засідає обраний народом парламент. На заході в Тріполі діє сформований за підтримки ООН і західних країн уряд національної згоди.