Режисер Джеймс Кемерон хоче створити нову трилогію про Термінатора, повідомляє The Playlist. В даний час постановник працює над чотирма сіквелами «Аватара».

Кемерон зняв стрічки «Термінатор» і «Термінатор 2: Судний день». У наступні роки франшиза поступово втрачала успіх. Американські права на неї повернуться до режисера в 2019 році, і він має намір виправити ситуацію.

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За словами Кемерона, він працює над перезавантаженням «Термінатора», і одним фільмом справа не обмежиться.

Зокрема, постановник веде переговори з продюсером Девідом Еллісоном, якому на даний момент належать світові права на франшизу. Вони обговорюють варіант із новою трилогією.