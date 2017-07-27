Білий дім допустив можливість змін у законопроекті про санкції проти РФ

Існує можливість того, що прийнятий напередодні нижньою палатою американського парламенту законопроект про санкції щодо Росії може бути змінений.

Про це повідомила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс журналістам під час брифінгу, передає Дождь.

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«Ми вважаємо, що можливі додаткові зміни законопроекту. І ми подивимося, як він буде виглядати, перед прийняттям остаточного рішення», - заявила Сандерс, відповідаючи на питання про те, чи підпише президент США Дональд Трамп законопроект.

Вона додала, що «Білий дім, президент і вся адміністрація... твердо підтримують санкції проти Росії, Ірану і Північної Кореї».

Законопроект напередодні був майже одноголосно прийнятий палатою представників США, а тепер має бути схвалений сенатом.