Екіпаж МКС от-от відкриє люки

Відкриття люків на МКС для входу нового екіпажа на станцію заплановано на 18.45 за московським часом, оголосив коментатор польоту станції в підмосковному ЦУПі. Спочатку планувалося, що люки будуть відкриті о 19.10 - 19.30 мск, проте на прес-конференції після стиковки корабля "Союз" з МКС керівник польоту російського сегменту МКС Володимир Соловьев повідомив, що якщо буде можливість, то люки спробують відкрити о 17.35 мск. Пілотований корабель "Союз ТМА-14" у суботу пристикувався до МКС. На станцію прилетів екіпаж 19-ої експедиції - росіянин Геннадій Падалка (командир екіпажу), американець Майкл Барратт (бортінженер), а також космічний турист, американець угорського походження Чарльз Симоні.

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