Саакашвілі пояснив опозиції, що на дворі абсолютно інша епоха

У суботу Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ закликав опозицію до діалогу, передає ІТАР-ТАСС.

«Зараз не час радикалізму, а час діалогу, зараз не час безпорядків і протистояння - зараз час єдності», - заявив він.

«Зараз не 1991 рік, на дворі абсолютно інша епоха. За останні роки ми створили в Грузії державу із сильними держінститутами і зараз не час руйнування, зараз час збереження вже збудованого і будівництва нового», - сказав Президент. «Громадськість Грузії повинна бути спокійна - ми захистимо мир у Грузії, захистимо розвиток нашої країни і на тлі світової фінансової кризи збережемо і розвинемо економіку Грузію», - висловив упевненість М.СААКАШВІЛІ.

9 квітня опозиційні партії планують провести мирні мітинги з вимогою відставки М.СААКАШВІЛІ. Сам М.СААКАШВІЛІ заявляє, що не має наміру іти у відставку до завершення терміну повноважень - до 2013 року.