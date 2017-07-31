Дипломати і техспівробітники: у Путіна розповіли про видворення американських дипломатів із РФ

У РФ заявили, що США самі повинні будуть вирішити, хто з дипломатів і співробітників диппредставництв залишиться працювати в РФ. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пишуть «РИА Новости»

Раніше, Путін заявляв, що кількість дипломатів США у Росії буде такою ж, як і кількість російських дипломатів – 455 осіб.

"Це вибір США. Вчора, коли Путін говорив, він, власне, говорив про дипломатів і технічних співробітниках. Мова йде не лише про дипломатів, звичайно, такої кількості дипломатів немає. Йдеться і про дипломатів, і про осіб з недипломатичною статусом, і прийнятих на місці - російських громадянах, які там працюють ", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН раніше, Вашингтон шкодує про рішення Росії вислати співробітників американської дипмісії. "Це викликає жаль і ці дії недоречні. Ми оцінюємо вплив такого обмеження і те, як ми будемо реагувати на нього. В даний час у нас більше ніяких коментарів", - відзначили в Держдепі США.