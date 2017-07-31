У Держдепі США прокоментували рішення РФ вислати американских дипломатів

Вашингтон шкодує про рішення Росії вислати співробітників американської дипмісії.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту, передає агентство Associated Press.

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"Це викликає жаль і ці дії недоречні. Ми оцінюємо вплив такого обмеження і те, як ми будемо реагувати на нього. В даний час у нас більше ніяких коментарів", - відзначили в Держдепі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія вишле з країни 755 американських дипломатів у відповідь на нові санкції США. Усього в Росії мають залишитися 455 дипломатичних співробітників США.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2016 року в адміністрації президента США Барака Обами прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів в Москві та ймовірне втручання Кремля у виборчу кампанію.

Адміністрація Обами зазначила, що дипломатичні маєтки в Нью-Йорку і Меріленді "використовувалися російським персоналом для цілей, пов'язаних з розвідкою".

Президент Росії Володимир Путін після цього заявив, що не має наміру здійснювати дзеркальні міри, оскільки сподівається покращити відносини із США після приходу у Білий Дім нового президента Дональда Трампа.