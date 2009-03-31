Саакашвілі: армія Грузії якісно оновиться

У Грузії будуть якісно нові збройні сили, заявив у понеділок президент Михайло Саакашвілі, призвавши не мати щодо цього ілюзій.

"Тепер ми готуємо якісно нові збройні сили, і хай ні в кого не буде ніяких ілюзій", - повідомив президент на прес-конференції після зустрічі із заступником керівника Об`єднаного комітету начальників штабів армії США, генералом Джеймсом Картрайтом.

Кажучи про попередні програми США в Грузії з підготовки і оснащення грузинських військових підрозділів, Саакашвілі сказав: "Підготовка, звичайно, не була розрахована на ведення повномасштабної війни, вона була розрахована на мирні поліцейські операції".

За його словами, "в умовах, коли окуповано 20% наших територій, в умовах високих ризиків, продовження провокацій і взагалі складної ситуації в регіоні, Грузія продовжить створення сучасних, набагато потужніших збройних сил, збільшить їх персонал, чисельність солдатів, і головне, підвищить рівень підготовки".

Саакашвілі наголосив, що США високо оцінюють рівень підготовки грузинської армії. Він також зазначив, що Грузія і США переходять на новий етап військово-політичної співпраці.

"Після підписання Хартії співпраці Грузія і США перейшли на новий етап військово-політичної співпраці. Крім того, зі свого боку Грузія будуватиме сильнішу армію", - цитує грузинського президента РІА “Новости”.

Саакашвілі нагадав, що Грузія також планує збільшити свою участь у миротворчих операціях в Афганістані, про що він вже повідомив президента США.