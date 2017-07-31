Хакери заявили, що вкрали сценарій "Гри престолів" - ЗМІ
Хакери заявили, що вони отримали доступ до 1,5 терабайтів інформації, частину якої вже опублікували в інтернеті.
Група хакерів стверджує, що їм вдалося викрасти сценарій серії сьомого сезону "Гра престолів", яка ще не вийшла, й інші матеріали, правовласником яких є американська телекомпанія HBO.
У компанії підтвердили, що була здійснена кібератака, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Хакери заявили, що вони отримали доступ до 1,5 терабайтів інформації, частину якої вже опублікували в інтернеті. За їх словами, невдовзі вони викладуть у мережу ще більше текстів і відео.
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У листі, надісланому до редакції американського видання Entertainment Weekly, хакери закликали всіх користувачів інтернету активно завантажувати і поширювати вкрадену ними інформацію.
"Привіт всьому людству, - йдеться в їх заяві. - Відбувається найбільший витік інформації за весь час існування кіберпростору".
Журналісти видання кажуть, що можливо в руках хакерів виявився сценарій четвертої серії сьомого сезону "Гри престолів" - який якраз зараз транслюється.
При цьому в компанії НВО визнають, що результатом кібератаки став витік інформації.
"Ми негайно почали розслідувати інцидент, ми працюємо разом з правоохоронними органами та іншими компаніями, що займаються кібербезпеки", - йдеться в заяві НВО.