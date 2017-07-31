Хакери заявили, що вкрали сценарій "Гри престолів" - ЗМІ

Група хакерів стверджує, що їм вдалося викрасти сценарій серії сьомого сезону "Гра престолів", яка ще не вийшла, й інші матеріали, правовласником яких є американська телекомпанія HBO.

У компанії підтвердили, що була здійснена кібератака, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Хакери заявили, що вони отримали доступ до 1,5 терабайтів інформації, частину якої вже опублікували в інтернеті. За їх словами, невдовзі вони викладуть у мережу ще більше текстів і відео.

Читайте такожФанати "Гри престолів" дочекалися ключової зустрічі головних героїв

У листі, надісланому до редакції американського видання Entertainment Weekly, хакери закликали всіх користувачів інтернету активно завантажувати і поширювати вкрадену ними інформацію.

"Привіт всьому людству, - йдеться в їх заяві. - Відбувається найбільший витік інформації за весь час існування кіберпростору".

Журналісти видання кажуть, що можливо в руках хакерів виявився сценарій четвертої серії сьомого сезону "Гри престолів" - який якраз зараз транслюється.

Бі-бі-сі не вдалося отримати незалежне підтвердження того, що хакери дійсно володіють цими матеріалами.

При цьому в компанії НВО визнають, що результатом кібератаки став витік інформації.

"Ми негайно почали розслідувати інцидент, ми працюємо разом з правоохоронними органами та іншими компаніями, що займаються кібербезпеки", - йдеться в заяві НВО.