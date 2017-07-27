HBO має намір випустити серіал про чорнобильську катастрофу

Американський телеканал HBO анонсував роботу над міні-серіалом, присвячених аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що проект буде включати в себе п'ять епізодів. Британський актор Джаред Харріс («Союзники», «Агенти А.Н.К.Л.», «Ігбі йде на дно», «Щастя», «Мрець») зіграє радянського вченого, направленого Кремлем в Чорнобиль для розслідування катастрофи.

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Зйомки серіалу «Чорнобиль» почнуться в Литві навесні 2018 року.

Аварія на Чорнобильській АЕС — одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці станції стався вибух, в результаті якого пішов викид радіоактивних речовин. У перші три місяці після аварії загинули близько 30 осіб. Радіоактивному опромінюванню піддалися майже 8,4 мільйони мешканців України, Білорусії і Росії.