Болгарія та Македонія уклали історичну угоду щодо етнічно-територіальних суперечок

Керівництво Болгарії та Македонії уклало історичну угоду, покликану покласти край тривалій територіальній та етнічній суперечці між двома країнами.

У вівторок, 1 серпня, документ підписали прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов та керівник уряду Македонії Зоран Заєв. Церемонія підписання відбулася в столиці Македонії Скоп'є, передає Deutsche Welle з посиланням на AP.

Згідно з угодою, Болгарія та Македонія визнають, що не мають більше жодних територіальних претензій одна до одної та не підтримуватимуть ворожої діяльності, спрямованої проти другої країни-підписанта. Так само угода передбачає зобов'язання не втручатись у внутрішні справи кожної з країн-підписантів.

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Також Болгарія висловлює цією угодою підтримку прагненням Македонії щодо приєднання до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО). Крім того, угода закликає до створення спеціальної спільної комісії, що займатиметься "об'єктивною" оцінкою та вирішенням спірних історичних питань.

Підписання документа привітали в Європейському Союзі. У спільній заяві Верховної представниці ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні та єврокомісара з питань розширення Йоганнеса Гана наголошується, що ця угода "надихає увесь регіон". Схвальні відгуки щодо цієї угоди пролунали й в Берліні. Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель назвав цю подію "значущою", особливо на тлі того, що уряд Заєва запрацював менше ніж два місяці тому. Глава МЗС ФРН також висловив сподівання, що уряд у Скоп'є й надалі практикуватиме "таку форму конструктивної співпраці з усіма своїми сусідами".

Болгарія впродовж довгого часу розглядала Македонію та македонську мову як частину свого народу та своєї мови.