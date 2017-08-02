Сенатор США заявив про можливість війни з КНДР

Високопоставлений сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, відповідабчи на запитання про стратегію уряду США щодо Північної Кореї, дав зрозуміти, що залишається можливість застосування силових заходів, якщо ця країна продовжуватиме свою політику, пише Голос Америки.

"Залишається військовий вибір для знищення ракетної програми і самої Північної Кореї. Якщо має бути війна для зупинення їх, вона там закінчиться. Якщо загинуть тисячі, вона закінчиться там. Якщо тисячі загинуть, вони там загинуть, вони не загинуть тут, (президент Дональд Трамп) сказав мені про це", - сказав Ґрем в ефірі NBC.

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"Я кажу, що (військові дії) неминучі, якщо Північна Корея продовжуватиме (свою поведінку)", - додав він.

При цьому Ґрем зазначив, що зупинити Північну Корею можна військовим або дипломатичним способом, а він сам віддає перевагу дипломатичному способу.

В інтерв’ю Ліндсі Ґрем заявив, що президент Трамп сказав йому, що з Північною Кореєю буде війна з приводу її ракетної програми, якщо вона і далі загрожуватиме Сполученим Штататм.