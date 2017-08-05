У Каракасі поліція розігнала марш опозиції проти Конституційної асамблеї

03:26, 05 серпня 2017
Світ
172 0

Учасники організованого опозицією ходи збиралися дійти до будівлі парламенту, де раніше в п'ятницю було обрано керівництво КА.

Постраждалий мітингувальник / REUTERS

Підрозділи поліції у п'ятницю розігнала маніфестацію проти Конституційної асамблеї (КА) Венесуели в столиці країни Каракасі.

Як повідомила електронна версія газети El Nacional, від дій силовиків постраждали не менше семи осіб, передає ТАСС.

Учасники організованого опозицією ходи збиралися дійти до будівлі парламенту, де раніше в п'ятницю було обрано керівництво КА.

Читайте такожПарламент Венесуели відмовився визнавати вибори в Конституційну асамблею

Головою однопалатного установчого органу стала екс-глава МЗС Дельси Родрігес, його перше засідання відбудеться вже в цю суботу.

Нагадаємо, що 30 липня в Венесуелі проходило голосування за Конституційну асамблею, яка наділена повноваженнями внести зміни в конституцію країни.

Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Однак в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів в країні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #протести у Венесуелі#поліція розігнала протестувальникыв