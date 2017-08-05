У Каракасі поліція розігнала марш опозиції проти Конституційної асамблеї

Підрозділи поліції у п'ятницю розігнала маніфестацію проти Конституційної асамблеї (КА) Венесуели в столиці країни Каракасі.

Як повідомила електронна версія газети El Nacional, від дій силовиків постраждали не менше семи осіб, передає ТАСС.

Учасники організованого опозицією ходи збиралися дійти до будівлі парламенту, де раніше в п'ятницю було обрано керівництво КА.

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Головою однопалатного установчого органу стала екс-глава МЗС Дельси Родрігес, його перше засідання відбудеться вже в цю суботу.

Нагадаємо, що 30 липня в Венесуелі проходило голосування за Конституційну асамблею, яка наділена повноваженнями внести зміни в конституцію країни.

Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Однак в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів в країні.