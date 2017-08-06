Бойовик ІДІЛ розповів про підготовку в Сирії терористів для атак Європі - ЗМІ

Бойовик угруповання «Ісламська держава», взятий у полон курдським військом, розповів про таємну філію терористів в Сирії, де готують смертників для здійснення терактів в Європі, повідомляє The Times.

За його словами, бойовиків навчають в таємному таборі в Сирії, після чого повертають на батьківщину. Навчання триває сім місяців.

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«Вступити пропонують всім європейцям, що перетинають кордон Сирії. З 20 осіб, які погодилися на тренування, тільки п'ятеро їх закінчують. Після цього вони повертаються в Європу і здійснюють теракти»,— розповів бойовик під час допиту.

Він додав, що за два роки терорист нарахував близько 50 вихідців з Німеччини, Франції, Бельгії та Британії, які успішно закінчили навчання.

Раніше повідомлялося, що у Францію повернулися понад 200 воювали в Сирії громадян.