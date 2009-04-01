Обама: Американська система держрегулювання була неадекватною

Американська система державного регулювання була неадекватною, і США безумовно доведеться понести за це певну відповідальність. Таку заяву сьогодні зробив президент США Барак Обама в Лондоні напередодні саміту G20.

При цьому Б.Обама зазначив, що США мають намір спільно з Великою Британією робити все необхідне для стимулювання економічного зростання і споживання для того, щоб упевнитися, що подібна криза ніколи більше не повториться.

"Те, як ми діятимемо найближчі місяці, як виконуватимемо рішення, що приймаються, як добре ми допомагатимемо нашим банкам розбиратися з поганими активами, як ефективно ми управлятимемо значним відтоком капіталу з ринків, що розвиваються, і підтримуватимем бідні країни, що розвиваються, і визначить, чи стане ця криза затяжною, або ж ми побачимо значні поліпшення економіки", - заявив Б.Обама.

На його думку, на подальший результат кризи вплине і те, наскільки ефективно будуть реформовані державні фінансові інституції, передає Reuters.

У своєму виступі Б.Обама також зазначив, що розбіжності відносно антикризових заходів можуть виникнути тільки щодо їх масштабу і що ніхто не ставить під питання боротьбу із стагнацією загальносвітового ринку і стимулювання економічного зростання. На його думку, щоб уникнути ризиків для фінансових ринків від країн G20 буде потрібна більша згуртованість, проте навряд чи їм вдасться прийти до згоди по всіх пунктах.

Президент США також наголосив, що найбільшим економічним державам світу необхідно відмовитися від протекціонізму і інтенсифікувати зусилля з підтримки ринків, що розвиваються. Крім того, необхідно створити структуру, яка зможе підтримувати співпрацю між країнами з цих питань впродовж найближчих місяців і років.

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