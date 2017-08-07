У Парижі пацієнт психлікарні намагався здійснити атаку на Ейфелевій вежі

Поліція Парижа на вихідних затримала озброєного ножем чоловіка, який намагався проникнути на Ейфелеву вежу і здійснити напад на солдата. В результаті інциденту ніхто не постраждав, всіх відвідувачів вежі евакуювали, передає ZN.ua з посиланням на Le Soir.

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Як повідомляє слідство, чоловік зізнався, що "хотів напасти на солдата" і що він "пов'язаний з членом джихадистського угруповання "Ісламська держава". Свідки кажуть, що чоловік намагався прорватися крізь поліцейський контроль у підніжжя вежі і при цьому кричав "Аллах Акбар".

Інцидент стався близько півночі, 5 серпня. В ту ніч Ейфелева вежа була підсвічена в кольори футбольного клубу "Парі Сен-Жермен", вітаючи, таким чином, приїзд в Париж бразильського нападника Неймара, який раніше підписав з паризькою футбольною командою контракт.

Французькі прокурори почали розслідування у справі про тероризм після допиту підозрюваного.

Як з'ясувалося пізніше, 19-річний підозрюваний перебував у психіатричній лікарні протягом декількох місяців. З 27 липня його госпіталізація була відновлена ще на шість місяців, проте в період з 4 по 6 серпня чоловік тимчасово перебував на волі.

Нагадаємо, у Франції до цих пір діє режим надзвичайного стану, введений в листопаді 2015 року після нападів у Парижі, в результаті яких загинули 130 осіб.