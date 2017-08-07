У Балтійському морі стартували військові навчання за участю Латвії, Литви та Німеччини

У територіальних водах і винятковій економічній зоні Литви в Балтійському морі цього тижня проходять щорічні навчання з'єднання військово-морських флотів країн Балтії "Baltron Squadron Exercise 17/2". Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Delfi.

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У навчаннях беруть участь підрозділи Литви, Латвії та Німеччини. Латвійські ВМС представляють судно забезпечення "Varonis" і протимінний корабель "Rusins", ВМФ Німеччини — мінний тральщик "Pegnitz".

Литовські військово-морські сили представлені штабним кораблем "Jotvingis", протимінними кораблями "Suduvis" і "Kursis", патрульними катерами "Aukstaitis" і "Selis", пошуково-рятувальним судном "Sakiai" і портовим катером, а також командою підводних дій Військово-морських сил.

В ході морської фази навчань з 8 по 11 серпня в Балтійському морі будуть відпрацьовуватися морські навички: маневрування кораблів, процедури зв'язку, артилерійська перестрілка і захист від нападу надводних цілей, пошуково-рятувальні навчання, а також навчання захисту від асиметричних загроз. Мінні тральщики проведуть процедури пошуку мін.