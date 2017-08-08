Google звільнив автора провокаційної замітки про жінок

Керівництво Google звільнило інженера компанії, який написав внутрішню анонімну замітку про біологічні відмінності між статями. Про це повідомляє ВВС.

"Це суперечить нашим основним цінностям і нашому Кодексу поведінки, який припускає, що кожен співробітник Google докладе максимум зусиль для створення культури на робочих місцях, вільної від переслідування, залякування, упередженості і незаконної дискримінації", - написав керівник компанії Сундар Пичаї в електронному листі до співробітників Google. У той же час він уточнив, що частина нотатків екс-інженера компанії є справедливою для обговорення.

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Як повідомляв УНІАН, гендерний скандал всередині компанії Google виник після того, як один із співробітників компанії написав внутрішню записку, де заявив, що через біологічних відмінностей між статями на технічних спеціальностях і на керівних посадах в компанії так мало жінок. Стаття 10 сторінок викликала резонанс серед працівників компанії.