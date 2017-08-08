Дружина президента Франції не стане першою леді

У Франції Єлисейський палац відмовився надавати статус першої леді дружині президента Бріджіт Макрон після того, як відповідну петицію підписали 220 тисяч французів, передає BFM-TV.

За інформаціє видання у палаці пропонують створити так звану «хартію прозорості, згідно із якою офіційного статусу «перша леді» взагалі не буде.

Читайте такожТрамп розлютив феміністок компліментом дружині Макрона (фото) Документ також визначатиме кількість асистентів Бріджіт Макрон та суму коштів, яка буде виділятись для дружини президента.

Як повідомляв УНІАН раніше, більше 150 тисяч французів підписали петицію проти надання дружині президента країни Бріжит Макрон офіційного статусу першої леді і виділення бюджетних коштів на цей пост.

Автора кампанії Тьєррі Поля Валетта, лідера громадського руху «Національне рівність», обурила ініціатива виділяти дружині президента Еммануеля Макрона бюджетні кошти. «Немає жодної причини, за якими дружина глави держави повинна отримувати гроші платників податків», - йдеться в тексті петиції.