До 2020 року НАТО розшириться

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявляє, що Північноатлантичний альянс до 2020 року прийме нових членів, але не стане всесвітньою організацією.

Як передає Gazeta.ru, про це він повідомив, виступаючи на форумі молодих «атлантистів» під назвою «НАТО у 2020 році: що попереду?»

«НАТО-2020 буде більшим, ніж Альянс є сьогодні. Я не будую гіпотез про можливих членів і дати їх вступу, але двері Альянсу залишаться відкритими», – сказав Я.СХЕФФЕР, додавши, що до того часу в організації «по всьому світу буде більше партнерів, ніж сьогодні».

При цьому генсек Альянсу підкреслив, що «НАТО не стане всесвітньою організацією».