На Шрі-Ланці влаштували парад зі слонами під назвою "Фестиваль Зуба" (відео)
10:27, 09 серпня 2017Світ
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Найяскравіше на святі виглядали тварини, яких всіляко прикрашали.
"Фестиваль Зуба" на Шрі-Ланці / скріншот ТСН
На Шрі-Ланці влаштували яскраве релігійне свято. Подивитися на дійство зібралися тисячі людей. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Свято, яке має назву "Фестиваль Зуба", проводять щороку, аби вшанувати священну реліквію - зуб Будди, який зберігається у місті Канді. Під час параду реліквію провозять середмістям. Участь у дійстві беруть десятки танцівників у національних костюмах та яскраво вбрані слони.
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Тварин, які беруть участь у параді, прикрашають яскравими килимами, костюмами, квітами та навіть ілюманацією.
На Шри-Ланке устроили парад со слонами под названием "Фестиваль Зуба"
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