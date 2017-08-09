На Шрі-Ланці влаштували парад зі слонами під назвою "Фестиваль Зуба" (відео)

На Шрі-Ланці влаштували яскраве релігійне свято. Подивитися на дійство зібралися тисячі людей. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Свято, яке має назву "Фестиваль Зуба", проводять щороку, аби вшанувати священну реліквію - зуб Будди, який зберігається у місті Канді. Під час параду реліквію провозять середмістям. Участь у дійстві беруть десятки танцівників у національних костюмах та яскраво вбрані слони.

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Тварин, які беруть участь у параді, прикрашають яскравими килимами, костюмами, квітами та навіть ілюманацією.