Китай сформував перший жіночий авіаполк, до складу якого ввійшли 16 льотчиків-винищувачів, повідомляє служба новин Sina. Жінки-пілоти вчилися своїй професії протягом 44 місяців. За цей час кожна з них налітала по 135 годин.

Очікується, що саме з особового складу жіночого авіаполку буде вибрана перша жінка-космонавт КНР.

Китай вже тричі відправляв людину в космос. Наступний пілотований апарат КНР вирушить на орбіту в 2011 році. Не виключено, що саме на його борту в безповітряний простір полетить "китайська Терешкова".

Програма освоєння космосу КНР починає свою історію з 8 жовтня 1956 року, коли в КНР була створена п`ята академія Міноборони, що займалася ракетними розробками. 1964 році Китай відправив до космосу ракету з двома мишами на борту. У квітні 1970 року КНР вивела на орбіту перший штучний супутник землі "Дунфанхун-1" ("Зоріє схід-1").

15 жовтня 2003 року Китай здійснив запуск першого пілотованого космічного апарату "Шеньчжоу-5".

2005 року Фей Цзюньлун і Не Хайшен здійснили рекордний для Китаю п`ятиденний політ на навколоземній орбіті на кораблі "Шеньчжоу-6". Запуск третього пілотованого корабля, а також перший вихід китайського космонавта у відкритий космос відбулися наприкінці вересня 2008 року.

До 2020 року КНР має намір побудувати на орбіті власну космічну станцію і створити космічну лабораторію.

РІА "Новости"